Senado dos EUA aprova projeto de lei de gastos e evita paralisação iminente

Por Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos EUA evitou nesta sexta-feira, por pouco, uma paralisação parcial do governo, uma vez que a Casa aprovou a legislação de gastos para várias agências governamentais poucas horas antes do vencimento do financiamento atual.

Por uma votação bipartidária de 75 a 22, o Senado aprovou um pacote de gastos de 467,5 bilhões de dólares que financiará agricultura, transporte, habitação, energia, veteranos e outros programas até o final do ano fiscal em 30 de setembro. O pacote segue agora para o presidente democrata Joe Biden sancionar como lei.

O financiamento para esses programas deveria expirar à meia-noite desta sexta.

A votação resolve parcialmente uma batalha amarga de meses sobre os gastos do governo que, em determinado momento, deixou a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, sem líder por três semanas.

"Para as pessoas que se preocupam com o fato de que um governo dividido significa que nada é feito, esse pacote bipartidário diz o contrário", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, antes da votação.

O pacote foi facilmente aprovado na Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, no início desta semana. Mas a ação no Senado foi adiada, pois alguns republicanos conservadores pressionaram por votos sobre imigração e outros tópicos. Todos eles fracassaram.

O Congresso ainda precisa chegar a um acordo sobre um pacote muito maior de projetos de lei de gastos, abrangendo as Forças Armadas, a segurança interna, a saúde e outros serviços. O financiamento para esses programas expira em 22 de março.

Juntos, os dois pacotes custariam 1,66 trilhão de dólares. Os republicanos de extrema-direita pressionaram por cortes de gastos mais profundos para controlar uma dívida nacional de 34,5 trilhões de dólares.

Todas essas medidas deveriam ter sido promulgadas em lei até 1º de outubro passado, o início do ano fiscal de 2024. Embora o Congresso raramente cumpra esse prazo, o debate deste ano tem sido excepcionalmente caótico. Até o momento, o Congresso teve que aprovar quatro projetos de lei de financiamento temporário para manter as operações das agências nos níveis do ano anterior.