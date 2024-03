Não vai ter 'maço': embaralhador automático de cartas facilita a diversão

Se você, assim como eu, adora jogar baralho, mas morre de preguiça de embaralhar as cartas a cada rodada, este embaralhador automático é uma mão na roda. Fácil de usar, economiza tempo para o que realmente importa, a partida. Para usá-lo, é só dividir o baralho ao meio, ajeitar cada metade de um lado do aparelho, apertar o botão e voilà.

À venda na Amazon, parceira do UOL, por cerca de R$ 57, embaralhador automático também vale a pena para quem tem crianças, já que, além de ajudar pequenas mãos com dificuldade nessa tarefa, garante uma diversão extra. Além disso, ele serve tanto para baralhos tradicionais, como para jogos que usam cartas, como o famoso UNO. Confira a seguir outras vantagens do produto e veja a opinião dos consumidores.

O que tem de bom?

É fácil de usar. Basta dividir o monte em dois e colocar uma metade de cada lado do embaralhador. Aí é só apertar o botão. Meu filho de oito anos consegue usar sem problemas.

Economiza tempo. Sem o aparelho, embaralhar as cartas depende muito da destreza de cada jogador. Com ele, a tarefa ganha agilidade, e a partida pode começar antes.

Funciona a pilhas. Para funcionar, o produto demanda apenas quatro pilhas AA, que duram por um bom tempo.

Potencializa a diversão. Em qualquer jogatina, o embaralhador automático vira atração - especialmente entre as crianças.

O que diz quem comprou?

O embaralhador de cartas automático, da marca A sixx, tem mais de 400 avaliações de consumidores e nota média de 4,5 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários de quem aprovou a compra.

Uma das compras mais divertidas que fiz. O embaralhador funciona bem rápido e é eficiente. Usa pilhas, mas não consome muito delas. Torna o jogo mais interessante porque elimina aquela pausa chata para embaralhar. Cezar

Produto bem legal, dá pra se divertir bastante e economizar tempo para embaralhar. Não é tão preciso, mas da pra tirar uma onda. Jéssica Dantas

O produto atendeu as expectativas, proporcionando bons momentos de lazer. Faz um pouco de ruído. Marcelo T.

Pontos de atenção

Seu mecanismo não é superresistente. Eu tenho o aparelho há anos, e ele continua inteiro. Mas evito quedas ao máximo porque as peças internas não parecem ser muito robustas.

É meio barulhento. Se suas partidas são sérias e silenciosas, não espere que o acessório mantenha esse clima "profissional". Embaralhar as cartas com o embaralhador automático faz barulho.

Funciona melhor com baralhos novos e de plástico. Quanto menos dobradas e rasgadas estiverem as cartas, menores serão as chances de ficarem presas no embalhador. Além disso, as de plástico deslizam melhor que as de papel.

As principais reclamações dos consumidores são sobre a fragilidade do produto e dificuldades na hora de embaralhar. Veja alguns comentários de quem não ficou totalmente satisfeito com o embaralhador automático.

O produto não cumpre sua função. Com o baralho todo, não puxa as cartas. E, com poucas cartas, só as puxa de um lado e depois de outro, de forma separada, sem que haja uma mistura entre elas. Além disso, as cartas ficam presas durante o processo, travando o aparelho. Suzimar da Costa Brum

O embaralhador funciona somente de um lado, o outro lado emperra. Ricardo Clemente

Quebrou após usar meia dúzia de vezes. Jefferson

