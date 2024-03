Sam Altman volta ao conselho de administração da OpenAI

O diretor-geral Sam Altman voltará a fazer parte do conselho de administração da OpenAI, anunciou a empresa nesta sexta-feira (8), quatro meses após uma crise de governança na empresa desenvolvedora de inteligência artificial (IA) criadora do ChatGPT.

Altman foi demitido abruptamente pela antiga diretoria em meados de novembro, por suposta falta de "transparência", sem dar mais detalhes, e dias depois foi recontratado após protestos de executivos e da maioria dos funcionários da OpenAI.

A Microsoft, investidora-chave na OpenAI, apoiou Sam Altman para obter um assento como observador no conselho após a demissão de membros que eram críticos à sua gestão.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a OpenAI anunciou, além do retorno de Sam Altman ao conselho de administração, a chegada de três novos membros: Sue Desmond-Hellmann, ex-diretora executiva da Fundação Bill e Melinda Gates, Nicole Seligman, ex-presidente da Sony, e Fiji Simo, diretor do Instacart e ex-diretor do aplicativo móvel do Facebook.

A empresa californiana destacou a experiência dos três novos membros "em liderar organizações internacionais e gerenciar ambientes regulatórios complexos, especialmente nas áreas de tecnologia".

O sucesso do ChatGPT no final de 2022 impulsionou seu criador para a constelação de estrelas do Vale do Silício e promoveu o desenvolvimento vertiginoso da IA generativa, consistente na produção de conteúdos a partir de uma solicitação simples em linguagem cotidiana.

O objetivo de Altman e seus colegas é melhorar a tecnologia até que ela alcance capacidades cognitivas semelhantes ou superiores às humanas, o que na indústria é chamado de "IA geral".

Segundo a imprensa americana, vários executivos da diretoria anterior criticaram o ex-aluno de Stanford por favorecer o desenvolvimento acelerado da OpenAI, mesmo que isso implicasse menos escrutínio sobre os possíveis abusos potenciais da IA.

