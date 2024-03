Sainz desfalca Ferrari por apendicite no GP da Arábia Saudita

ROMA, 8 MAR (ANSA) - O piloto espanhol Carlos Sainz foi diagnosticado com uma apendicite, precisará ser submetido a uma cirurgia e desfalcará a Ferrari no Grande Prêmio da Arábia Saudita, no próximo fim de semana.

Em uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), a escuderia italiana enviou uma mensagem de apoio ao espanhol, desejando-lhe uma rápida recuperação.

A Ferrari também confirmou que Sainz será substituído pelo britânico Oliver James Bearman, de 18 anos, que é piloto reserva da equipe e compete na Fórmula 2.

Com o desfalque, James Bearman ocupará o lugar do espanhol ao lado do monegasco Charles Leclerc a partir do treino livre desta sexta.

O GP da Arábia Saudita acontece neste sábado (9), a partir das 14h (horário de Brasília). A classificação para definir o grid de largada é realizada ainda hoje, no mesmo horário. (ANSA).

