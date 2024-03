Safra 2022/23 de cana em SP foi 2,46% maior, de 431,11 milhões de t, diz IEA

São Paulo, 8 - O Estado de São Paulo fechou a safra 2022/23 de cana-de-açúcar em 431,11 milhões de toneladas, ou 2,46% mais ante os 420,74 milhões de toneladas colhidas no ciclo anterior, disse em relatório o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.A área cultivada com a gramínea foi de 5,357 milhões de hectares, ante 5,477 milhões de hectares em 2021/22, queda de 2,18%. Já a produtividade foi maior. São Paulo produziu 80,47 toneladas de cana por hectare em 2022/23, ou 4,75% mais ante as 76,82 toneladas de cana por hectare em 2021/22. Segundo o IEA-Apta, o levantamento foi feito em novembro de 2023 e traz os resultados finais da cultura de cana destinada à indústria. "O resultado positivo foi impulsionado pela condição climática favorável e pelos tratos culturais", comentou o instituto no relatório. Ainda conforme o IEA, as três regiões que apresentaram a maior produção em 2023 foram Barretos (7,3% do total colhido); Orlândia (7%) e Ribeirão Preto (6,2%), que representaram, juntas, quase 20% da safra paulista.