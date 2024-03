Rio de Janeiro inaugura Casa do G20 para intercâmbio cultural

RIO DE JANEIRO, 8 MAR (ANSA) - Foi inaugurada no Rio de Janeiro a Casa do G20, ponto de encontro que promoverá o intercâmbio cultural entre os países que compõem a organização internacional, presidida este ano pelo Brasil.

A iniciativa - idealizada pelo governo do estado na Casa de Cultura Laura Alvim, com o patrocínio da Enel - promoverá principalmente a identidade do Rio de Janeiro no mundo graças à programação artística assinada pelos jornalistas e escritores Rui Castro e Nelson Mota.

"É um espaço onde o mundo pode se encontrar no Rio de Janeiro. A Casa G20 nasceu do esforço conjunto da Secretaria de Cultura com nossas equipes de relações internacionais e comunicação, com o objetivo de valorizar este lugar como uma experiência única", declarou o governador do Rio, Claudio Castro.

A casa Laura Alvim também foi escolhida devido a sua localização na orla marítima de Ipanema, próximo a Copacabana, onde ficará a maior parte das delegações para a cúpula de líderes marcada para os dias 18 e 19 de novembro.

"A Casa do G20 celebra o encontro entre artes e diplomacia tornando-se uma verdadeira embaixada cultural, graças a uma programação gratuita e acessível a todos. Ocuparemos esta importante estrutura pensando sempre na integração, no diálogo e na construção de ações que celebrem a vocação do Brasil de unir povos e culturas, mostrando o melhor do Rio de Janeiro para o mundo", destacou a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros. (ANSA).

