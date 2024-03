Sem exagero: Redmi Note 13 Pro 5G impressiona pelo desempenho top em jogos

Quando falamos em celulares intermediários, avaliar o custo-benefício se tornou quase o elemento decisivo para se optar por um modelo. E boa parte da "culpa" disso é da Xiaomi, que fez fama no Brasil ao oferecer celulares de boa qualidade a preços mais acessíveis. O Redmi Note 13 Pro 5G, modelo que chegou ao pais no início de 2024, representa bem essa característica.

Ele é um celular potente, bem acabado, com boas câmeras e preço interessante —ele pode ser encontrado por menos de R$ 2.000 na Amazon, parceira do UOL. Abaixo vamos falar um pouco mais dos motivos que fazem desse aparelho um sucesso de público.

Pontos positivos

Desempenho: O Redmi Note 13 Pro 5G é um aparelho rápido. Não sofreu com engasgos em nenhum momento do seu uso, seja em situações convencionais ou até mesmo para jogar games como Genshin Impact, Honor of Kings e Free Fire.

Não é exagero dizer que, durante o teste, havia momento em que parecia que o celular era de outra categoria, o que é um belo elogio para o aparelho.

Quando exigido ele tem tendência a esquentar um bocado, mas ficou longe de ser o celular mais "cabeça quente" que já passou pelas minhas mãos.

O aparelho também usa o novo sistema operacional da Xiaomi, o HyperOS. Em seu modo normal, ele muda como algumas ações são realizadas (como arrastar para cima para abrir a gaveta de apps), mas caso os usuários não se acostumem, é possível voltar ao padrão usado no MiUI.

Tela: A evolução em relação à geração anterior foi enorme nesse ponto. Ainda que o tamanho permaneça o mesmo (6,67 polegadas, ou 16,94 cm), o display tem resolução maior, de 2712 x 1220 pixels, que também pode ser chamada de 1,5 K. Ele também é capaz de mostrar mais cores e tem brilho maior, além de proteção por Gorilla Glass Victus.

Na prática, esse display é excelente, mostra imagens definidas e fluidas (graças aos 120 Hz de taxa de atualização do aparelho ótimo para assistir a vídeos e jogar). Fora isso, o tamanho tem tudo para agradar quem curte celular com "telão".

Câmeras: Se por um lado o Redmi Note 13 Pro 5G não tem as melhores câmeras que já testei, por outro não é exagero nenhum dizer que o conjunto é bem acima da média. OK, o fato da Xiaomi destacar os "200 MP" chama a atenção, mas na verdade o ponto mais positivo das câmeras do aparelho é oferecer uma excelente captação de luz e desempenho competente no modo noturno.

Foto tirada com Redmi Note 13 Pro traz cores mais naturais Imagem: Rodrigo Lara

Além disso, as imagens captadas não passam por um processamento excessivo, o que resulta em cores naturais.

O aplicativo de fotos, em si, é fácil de ser usado e conta com um modo "Pro" para quem curte fazer ajustes manuais.

Bateria: Esse aparelho quebra a marca de 5.000 mAh para a capacidade da bateria, chegando aos 5.100 mAh. É um incremento mínimo, vamos ser sinceros.

De qualquer maneira, durante os testes ele passou tranquilamente de um dia longe da tomada. Isso, claro, varia com o uso, mas o que não muda é a rapidez com a qual o carregador de 67W preenche a bateria: ir de 0% a 50% de carga demora 20 minutos e encher totalmente a bateria leva pouco mais de 40 minutos.

Design: Ao usar vidro na parte traseira, o Redmi Note 13 Pro 5G ganha um aspecto "premium" que faz muito bem ao aparelho. O design em si aposta em superfícies planas e bom acabamento.

O único porém fica por conta do conjunto de câmeras da traseira, que é bem saltado e acaba quebrando a continuidade da excelente espessura do aparelho, de pouco menos de 8 mm.

Visual premium e câmeras saltadas chamam atenção no design do celular Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Resistência à água: Esse é provavelmente o único ponto de atenção do aparelho. Ele tem certificação IP54, o que o faz resistente à poeira e a respingos d'água. Aqui, a Xiaomi poderia ter feito algo similar ao visto no Redmi Note 13 Pro+, que tem certificação IP68 e, portanto, é capaz de sobreviver a mergulhos involuntários de até 1,5 metro por 30 minutos.

Ou seja: mantenha o Redmi Note 13 Pro longe d'água.

Sem expansão: Apesar de vir de fábrica com bons 256 GB de armazenamento, um ponto negativo do aparelho é não permitir o uso de cartão microSD adicional para expandir essa capacidade.

O celular vai agradar qual perfil?

Quem busca um aparelho situado no segmento intermediário e não quer gastar muito tem no Redmi Note 13 Pro uma opção bem interessante.

Ele é um aparelho rápido, com bom conjunto de câmeras e preço extremamente competitivo, não sendo um aparelho que vai colocar na cabeça de quem está comprando a dúvida se deveria investir um pouco a mais para levar um top de linha.

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Sistema Operacional: Android 14 com HyperOS; MiUI 14

Android 14 com HyperOS; MiUI 14 Tela: Amoled de 6,67 polegadas, 1,5K (2712 x 1220 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

Amoled de 6,67 polegadas, 1,5K (2712 x 1220 pixels), 120 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 200 MP (grande angular), 8 MP (ultra-angular) e 2 MP (macro)

200 MP (grande angular), 8 MP (ultra-angular) e 2 MP (macro) Câmera frontal: 16 MP (grande angular)

16 MP (grande angular) Bateria: 5.100 mAh

5.100 mAh Processador: Snapdragon 7s Gen 2 (octa-core de 2,4 GHz)

Snapdragon 7s Gen 2 (octa-core de 2,4 GHz) Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 256 GB

256 GB Dimensões: 161,2 mm x 74,2 mm x 8 mm (A x L x P); 187 gramas

