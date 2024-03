Procurador do Congo pede 20 anos de prisão para jornalista

DACAR (Reuters) - Um procurador da República Democrática do Congo pediu que um tribunal da capital do país, Kinshasa, condene o jornalista Stanis Bujakera a 20 anos de prisão, disse nesta sexta-feira um de seus advogados.

Bujakera, um congolês que trabalha para veículos internacionais, inclusive a Reuters, foi preso no dia 8 de setembro, acusado de divulgar informações falsas sobre a morte de um importante político de oposição. Ele nega as acusações.

“O procurador pediu que nosso cliente seja condenado, pela soma de todos os crimes imputados, a um total de 20 anos de prisão e ao pagamento de um milhão de francos congoleses (364 dólares)”, disse o advogado de Bujakera, Jean-Marie Kabengela, em frente ao tribunal. “Estamos esperando a deliberação da corte.”

O veredicto deve ser divulgado na próxima semana.

O processo se refere a um artigo publicado pela revista francesa Jeune Afrique, sobre as circunstâncias da morte de Cherubin Okende, um ex-ministro dos Transportes, cujo corpo foi encontrado em Kinshasa no dia 13 de julho.

A revista disse em setembro que corroborava a reportagem publicada em 31 de agosto, que afirmava que um relatório interno da Agência Nacional de Inteligência indicava agentes da inteligência militar como possivelmente envolvidos na morte de Okende.

Autoridades do país questionam a veracidade do artigo. Elas disseram, no mês passado, que Okende se matou.

Grupos de defesa dos direitos humanos, como o Repórteres Sem Fronteiras e a Anistia Internacional, condenaram a prisão do jornalista, classificando-a como um ataque contra a liberdade de imprensa. A Reuters também pediu a sua soltura.

(Por Bate Felix)