Primeiro-ministro da Índia promete gastos de US$15 bi conforme eleições se aproximam

Por Aftab Ahmed e Nikunj Ohri

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, aprovou projetos de infraestrutura no valor de 15 bilhões de dólares na última semana, reforçando seu apoio dias antes do anúncio do cronograma das eleições nacionais, mas o partido de oposição Congresso não se impressionou.

Entre segunda e quarta-feira, Modi visitou os Estados de Telangana e Tamil Nadu, no sul, e os Estados de Odisha, Bengala Ocidental e Bihar, no leste, onde anunciou projetos que ele espera que ajudem a elevar a Índia da quinta maior economia do mundo para a terceira. Ele visitará Assam no sábado.

Modi fez do alto crescimento e do desenvolvimento de infraestrutura seu principal plano em seus dois últimos mandatos. Ele prometeu transformar a Índia em um país desenvolvido até 2047, a partir de seu status atual de país de renda média-baixa.

Os projetos de gastos de Modi chegam dias antes do anúncio da eleição, após o qual ele não terá permissão para tentar atrair eleitores com grandes projetos.

Modi tem sido criticado pelo alto índice de desemprego e anunciou programas de bem-estar direcionados para mulheres e agricultores. O Congresso, principal partido de oposição, prometeu garantias de emprego se chegar ao poder e seu principal porta-voz questionou os gastos de Modi com infraestrutura.

"Quase todos os projetos que ele está inaugurando são conclusões ou expansões de projetos que já existiam antes de ele se tornar primeiro-ministro", disse Jairam Ramesh em uma postagem na mídia social. Ele chamou Modi de "conjurador de mentiras".

A Índia está se preparando para realizar a maior eleição do mundo em maio, com mais de 960 milhões de eleitores.

A sigla nacionalista hindu de Modi, o Partido do Povo Indiano (BJP), deverá ganhar confortavelmente um terceiro mandato consecutivo, segundo indicam as pesquisas de opinião. Se isso acontecer, Modi se tornará o primeiro primeiro-ministro a ganhar três mandatos consecutivos desde o primeiro premiê, Jawaharlal Nehru.

"Não se trata de uma eleição, mas de uma jornada em busca de bênçãos para o desenvolvimento. Estamos inaugurando pontes e outras infraestruturas", disse aos repórteres o líder sênior do BJP e ministro-chefe do Estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, no leste do país.

O BJP precisa garantir 272 das 543 cadeiras para formar o governo.

Com um crescimento econômico de 8,4% nos três meses até dezembro, a Índia continua sendo a principal economia de crescimento mais rápido do mundo. A inflação no varejo permanece dentro da faixa da meta do banco central de 2% a 6% na maioria dos meses.

O mercado acionário da Índia também tem atingido recordes, ajudado pela economia robusta e pela fraqueza da China.