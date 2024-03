Prates diz que aqueles que ficam com Petrobras sabem que empresa segue rumo certo

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta sexta-feira que aqueles investidores que continuam com a empresa sabem que a petroleira segue o rumo certo.

Em teleconferência sobre os resultados da companhia que tinha como pano de fundo uma queda acentuada das ações da empresa por decepção sobre proposta relacionada a dividendos, Prates destacou que o resultado da Petrobras em 2023 foi o segundo maior da história.

Segundo ele, o lucro mostra que os investidores que acreditaram na atual gestão da empresa, que tomou posse no ano passado, tiveram retorno.

"E este é um resultado que de fato orgulha a todos os brasileiros e deve orgulhar a todos os acionistas e investidores também, porque acreditar na Petrobras, confiar na nossa gestão deu resultado", afirmou Prates.

"Este é um resultado para quem fica conosco, sabe que nós estamos no rumo certo e sabe que nós vamos acertar mais à frente."

Os comentários de Prates foram feitos enquanto as ações da estatal despencavam cerca de 10% nesta sexta-feira, com investidores desapontados com a ausência de proposta de distribuição de dividendos extraordinários.

Em 2023, o lucro líquido da Petrobras caiu 33,8% ante o recorde registrado no ano anterior, para 124,6 bilhões de reais, diante de um recuo de 18% do valor do Brent.

O executivo reiterou ainda que a empresa trabalha para avançar na transição energética de forma gradual, investindo na exploração e produção de petróleo e gás, segmento no qual a companhia obtém os maiores retornos, além de buscar integração com atividades de downstream.

"Nunca negligenciamos e nunca negligenciaremos a geração de valor econômico, como não pode deixar de ser para uma empresa que quer se manter competitiva e perpetuar valor para as gerações futuras", afirmou.

Prates destacou que a gestão atual implementou mudanças que aumentaram a competitividade da companhia, que conquistou mercados, e trouxe mais flexibilidade ao processo decisório e mais estabilidade para os consumidores e em sua política de dividendos, "aperfeiçoada para considerar maiores investimentos e a absoluta necessidade de manter a nossa saúde financeira".

DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS

O conselho da Petrobras autorizou na véspera o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14,2 bilhões de reais, mas optou por não distribuir dividendos extraordinários, o que decepcionou investidores.

Segundo nota na véspera, a Petrobras afirmou que o conselho propôs destinar 43,9 bilhões de reais de lucro remanescente para uma reserva de remuneração do capital recém-criada pela companhia.

O diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Sergio Caetano, reiterou que a reserva de remuneração tem como finalidade o pagamento de dividendos.

"Algumas dúvidas surgiram, de se isso poderá ser usado para investimentos. Não poderá ser usado para investimentos. A finalidade desta reserva é distribuição de dividendos", frisou Caetano.

(Por Marta Nogueira; edição de Roberto Samora)