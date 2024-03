Doze PMs de PE viram réus por chacina deixou 6 mortos da mesma família

A Justiça de Pernambuco tornou réus 12 policiais militares por participação em uma cachina na cidade de Camaragibe, no Grande Recife.

O que aconteceu

MPPE ofereceu denúncia contra 12 PMs por chacina que deixou seis mortos da mesma família. A denúncia foi oferecida pela 1ª Promotoria Criminal de Camaragibe do Ministério Público de Pernambuco e recebida, na quinta-feira (7), pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Camaragibe do Tribunal de Justiça do estado. O crime ocorreu na madrugada do dia 15 de setembro de 2023.

A Vara expediu intimações para oferecerem defesa por escrito, em resposta à acusação presente na denúncia. "Assim que a Vara receber as respostas dos acusados, haverá o agendamento da primeira audiência de instrução do processo", informou o TJPE.

Nesse processo, os agentes são acusados de participação na morte de três pessoas. As vítimas são irmãs de Alex da Silva Barbosa, 33, suspeito de matar dois policiais militares. Amerson Juliano da Silva, Apuynã Lucas da Silva, ambos com 25 anos, Agata Ayanne da Silva, 30, e foram mortos na madrugada do dia 15 de setembro de 2023. O crime foi transmitido ao vivo no Instagram. Ágata e Amerson morreram no local. Já Apuynã foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

Os PMs também executaram a esposa e a mãe de Alex da Silva Barbosa. Os assassinatos de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathália Campelo do Nascimento, respectivamente mãe e esposa de Alex, serão analisados em outro inquérito.

Maria Nathalia Campelo do Nascimento, esposa do suspeito, e Maria José Pereira da Silva foram encontrados num canavial em Paudalho Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A denúncia relata que os acusados agiram em conjunção de esforços. O MPPE diz ainda que os PMs mataram as vítimas a tiros, por motivo torpe de vingança, em uma emboscada, o que não deu a elas chance de defesa.

O UOL não localizou a defesa dos acusados. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem são os réus

Dos 12 policiais, cinco tiveram prisão preventiva decretada:

Paulo Henrique Ferreira Dias - 30 anos, soldado da PMPE;

Dorival Alves Cabral Filho - 37 anos, cabo da PMPE;

Leilane Barbosa Albuquerque - 27 anos, soldado da PMPE;

Emanuel de Souza Rocha Júnior - 33 anos, soldado da PMPE.

Fábio Júnior de Oliveira Borba - 43 anos, cabo da PMPE.

Os outros sete réus vão responder em liberdade. Mas, segundo a Justiça de Pernambuco, devem cumprir medidas cautelares. Eles serão afastados das funções na Polícia Militar e estão proibidos de entrar em contato com as testemunhas do processo:

Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco - 52 anos, tenente-coronel da PMPE;

João Thiago Aureliano Pedrosa Soares - 37 anos, 1º tenente da PM;

Fábio Roberto Rufino da Silva - 52 anos, tenente-coronel da PMPE;

Diego Galdino Gomes - 29 anos, soldado da PMPE;

Janecleia Izabel Barbosa da Silva - 38, cabo da PMPE;

Eduardo de Araújo Silva - 47 anos, 2º sargento da PMPE;

Cesar Augusto da Silva Roseno - 43 anos, 3º sargento da PMPE.

Relembre o caso

PM Eduardo Roque e PM Rodolfo José Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Os PMs foram recebidos a tiros em uma abordagem no bairro de Tabatinga. Eles foram identificados como o soldado Eduardo Roque de Barbosa Santana, 33, com seis anos de corporação, e o cabo Rodolfo José da Silva, 38, com oito anos de serviço à PMPE. Eles eram lotados no 20º Batalhão da PM.

Os agentes foram ao local para verificar a denúncia de que um homem estava em cima de uma laje "dando tiros para cima". O suspeito era Alex da Silva Barbosa, conhecido na localidade como "Alex Samurai". De acordo com a investigação da polícia, Alex teria atirado e matado os dois policiais. Ele não tinha antecedentes criminais e portava uma arma de mira a laser que era registrada.

Duas pessoas ficaram feridas na troca de tiros. Uma mulher grávida, que morreu após ficar internada e não resistir aos ferimentos, e um adolescente. Eles não tinham nenhuma relação com o caso.

Em represália à morte dos agentes, policiais militares organizaram uma emboscada para matar Alex e seus familiares.

Crime foi gravado

Nas imagens, dois homens encapuzados chegam ao local armados e atiram nos três irmãos de Alex. O crime aconteceu na Rua São Geraldo, no bairro de Tabatinga, por volta das 2h.

O registro mostra ainda que os atiradores ordenam que as vítimas levantem as mãos. "Tem câmera aqui, viu. Vocês chamaram para atirar em mim, foi?", disse um dos jovens.

Antes de ser morta, Ágata Ayanne da Silva denunciou nas redes sociais que a sua mãe havia sido sequestrada por "dez caras" e que já teria procurado por ela em várias delegacias.

Alex Silva também foi morto. Ele teria trocado tiros com os agentes durante uma operação para prendê-lo, segundo a polícia.

Eu estou desesperada, pois já andei nas delegacias e não consigo resposta. Minha mãe tem problema de pressão alta. Minha mãe não tem nada a ver com o que aconteceu. Nesse mundo a gente já não sabe quem é quem.

Ágata Ayanne, no Instagram

Comentários de Ágata após mortes de PMs em Camaragibe Imagem: Reprodução/Instagram

A denúncia do MPPE

Alex Silva, suspeito de atirar e matar os dois PMs em PE Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A denúncia diz que diversos policiais militares iniciaram "uma verdadeira caçada a Alex e a parentes deste". O intuito, de acordo com o MPPE, era "homicida, em vingança à morte de dois policiais atingidos na troca de tiros". O UOL teve acesso à íntegra da denúncia encaminhada pelo MPPE à Justiça.

PMs se reuniram antes dos crimes. Em uma reunião realizada nas proximidades do bairro, os oficiais compartilharam informações sobre a família de Alex, instruções e o planejamento da ação. O documento reforça que parte do planejamento da chacina esteve registrado em mensagens telefônicas. Os militares que coordenaram a ação foram o tenente-coronel Marcos Túlio, que ocupava o segundo posto de comando da inteligência da PM, e o 1º tenente Thiago Aureliano.

Os denunciados tenente-coronel Marcos Túlio e tenente-coronel Rufino convocaram os denunciados e outros policiais, de serviço e de folga, para reunião realizada nas proximidades da FOP (Faculdade de Odontologia de Pernambuco), tendo estes sido propositalmente orientados e autorizados a comparecerem ao local em veículos sem placas, viaturas descaracterizadas, com vestimentas à paisana, utilizando balaclavas, fortemente armados, com armas 'cabrito' (não-oficiais), para realizarem a missão de caçada a Alex e seus familiares, no intuito de matá-los, em vingança à morte dos dois policiais, ocorrida horas antes.

MPPE

O relatório da investigação aponta que os tenentes-coronéis "participaram intensamente das trocas de mensagens entre os policiais". Diz ainda que "em nenhum momento, antes ou depois dos bárbaros homicídios praticados, os denunciados Marcos Túlio e Fábio Rufino expressaram desacordo ou contrariedade com as ilegalidades praticadas durante a preparação das execuções".

O MPPE destacou que a quebra de sigilo telefônico e telemático foram fundamentais no esclarecimento dos fatos.

Além das mortes, a denúncia cita também uma mulher vítima de tortura. Michele da Silva Abreu, parente de Alex Samurai, foi abordada pelos PMs enquanto chegava em sua residência acompanhada das filhas de 10 e 11 anos. O objetivo da tortura era obter informações do paradeiro de Samurai. Ela foi liberada.

Seis policiais vigiaram o local e prepararam uma emboscada para matar os três irmãos do suspeito. Eles foram obrigados a descer de um veículo e foram executados à queima-roupa. Segundo a denúncia, estão diretamente envolvidos nestes crimes os policiais Leilane, Dorival, Thiago Aureliano, Fábio Júnior Oliveira, Ferreira Dias e Emanuel Rocha Júnior.