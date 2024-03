Polícia prende suspeito de envolvimento em roubos de medicamentos de alto custo em São Paulo

Um homem foi preso por suspeita de roubar medicamentos de alto custo de farmácias da cidade de São Paulo. Ainda de acordo com policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, ele é apontado como um dos atuantes em ataques a drogarias da capital paulista.

Conforme a polícia, o indivíduo foi preso na região do Brás, na área central da capital, na terça-feira, 5, com remédios de alto custo que tinham sido roubados de estabelecimento no bairro Vila Saúde, na zona sul.

"As investigações da 5ª Delegacia do Patrimônio avançaram após a prisão de outro envolvido no esquema criminoso, no domingo, 3", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Com as novas informações, os agentes conseguiram identificar mais um integrante do bando que estava em uma hospedagem no centro da cidade. "Os policiais foram até o local na terça-feira e flagraram o homem deixando a pensão com um saco plástico e entrando em um carro."

Na abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais. Com ele, foram apreendidos medicamentos que constavam como roubados, além de um simulacro de revólver.

"Todos os itens foram apreendidos, e o suspeito foi autuado por roubo qualificado, ameaça, resistência, desacato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor", afirmou o Deic. O caso segue em investigação.

Ozempic na mira de criminosos

Em maio do ano passado, homens armados assaltaram uma loja da Drogaria São Paulo na zona sul de São Paulo, com um objetivo específico: os remédios da geladeira. Policiais e funcionários afirmam que o foco era Ozempic, medicamento que vem sendo usado para emagrecimento e custa entre R$ 990 e 1.300. Os clientes também foram assaltados; não houve feridos na oportunidade.

Pelo menos seis assaltantes, armados com revólveres e pistolas, entraram na farmácia localizada na rua Maestro Cardim, renderam os clientes e funcionários e mandaram que todos ficassem no chão. A loja estava cheia. "Depois que renderam todo mundo, eles disseram 'cadê a geladeira?'", contou na data um cliente de 44 anos que estava na farmácia no momento do assalto. Os frigoríficos armazenam medicamentos sensíveis à temperatura e vacinas.

Produzido pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, o Ozempic é um remédio para tratar o diabetes tipo 2 que virou sensação entre quem quer perder peso. A medicação passou a ser usada contra a obesidade de maneira "off label", quando a recomendação de uso está fora da bula. Atualmente, ele se tornou um aliado para quem busca o emagrecimento estético, principalmente pela facilidade de compra sem receita.