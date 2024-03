Menina de 3 meses engasga com leite e é socorrida em posto policial em SP

Após engasgar com o leite materno, uma bebê de 3 meses foi socorrida ontem à tarde por policiais militares na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Criança foi levada de moto ao posto da PM. O pai dela foi na garupa de uma moto — com a criança no colo — até o posto comunitário da PM em Imirim, zona norte da capital paulista.

PM realizou o procedimento no posto policial. Um dos agentes deu tapinhas nas costas da menina, enquanto outros dois policiais militares davam suporte ao procedimento. A ação durou cerca de um minuto.

Criança foi levada ao hospital. Após o procedimento, a bebê foi levado ao pronto-socorro do Mandaqui. Ela já teve alta da unidade hospitalar.