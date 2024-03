Petz espera retomada de crescimento de mercado a partir do 2º semestre

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de lojas de produtos para animais de estimação Petz espera uma recuperação no crescimento do mercado a partir do segundo semestre, em meio a melhoras macroeconômicas, melhora na demanda e racionalização da oferta, afirmaram executivos da companhia nesta sexta-feira.

A empresa teve crescimento de receita entre um dígito baixo e médio no primeiro bimestre, sem erosão de margem, disse a vice-presidente financeira, Aline Peli, em conferência com investidores após a publicação dos resultados da companhia na noite da véspera.

A Petz teve lucro líquido ajustado de 19,4 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior, com redução do resultado operacional medido pelo Ebitda.

"Fevereiro foi melhor que janeiro", afirmou a executiva.

O presidente-executivo da companhia, Sergio Zimerman, acrescentou que está vendo o cenário competitivo de preços "relativamente estável" no início deste ano, com a empresa trabalhando em "ajustes finos" para aproveitar oportunidades em determinadas categorias de produtos.

O executivo afirmou que a companhia está desenvolvendo um projeto de microfranquia de serviços voltada a profissionais interessados em oferecer serviços como banho e tosa e que a empresa também avalia desenvolver uma franquia de sua marca.

(Por Alberto Alerigi Jr.)