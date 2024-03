Petróleo cai 1% e aprofunda queda na semana com mercados avaliando demanda da China

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam 1% mais baixos nesta sexta-feira, aprofundando a queda na semana, com os mercados ainda cautelosos com uma demanda fraca da China, mesmo com o grupo de produtores Opep+ ampliando os cortes na oferta.

Os futuros do petróleo Brent encerraram em queda de 88 centavos, ou 1,1%, a 82,08 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 92 centavos, ou 1,2%, a 78,01 dólares.

Ambos os contratos de referência tiveram queda na semana, com o Brent recuando 1,8% e o WTI desvalorizando-se 2,5%.

"Embora a oferta tenha permanecido no lado mais restrito devido aos cortes de produção da Opep e às sanções russas que desaceleraram as exportações, parece que a demanda da China está ficando para trás e a demanda sazonal nos Estados Unidos ainda não começou", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de comércio da BOK Financial.

As importações de petróleo bruto da China subiram nos dois primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023, mas também foram mais fracas do que nos meses anteriores, mostraram dados na quinta-feira, dando continuidade a uma tendência de abrandamento das compras pelo maior comprador mundial.

Do lado da oferta, os membros da Opep+, liderados pela Arábia Saudita e Rússia, concordaram no domingo em estender os cortes voluntários na produção de petróleo, de 2,2 milhões de barris por dia, para o segundo trimestre, fornecendo apoio adicional ao mercado em meio a preocupações com o crescimento global e o aumento da produção fora do grupo.

(Reportagem de Arathy Somasekhar, em Houston; Robert Harvey, em Londres; Katya Golubkova, em Tóquio; e Emily Chow, em Cingapura)