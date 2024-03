Papa nomeia especialista em IA para a Pontifícia Academia das Ciências

O papa Francisco nomeou, nesta sexta-feira (8), Demis Hassabis, presidente executivo do Google DeepMind, como membro do órgão científico do Vaticano, em um novo sinal do interesse da Igreja Católica pela inteligência artificial (IA).

Além do pesquisador britânico, também foram nomeados outros especialistas para a Pontifícia Academia das Ciências: os ganhadores do Nobel de Física Andrea Ghez e Didier Queloz, anunciou a Santa Sé em um comunicado.

Hassabis, de 47 anos, vencedor de vários prêmios, cofundou o DeepMind em 2010 e, em 2014, a empresa foi adquirida pelo Google.

A Pontifícia Academia das Ciências, fundada em 1603, é um órgão do Vaticano voltado principalmente para a ciência, a tecnologia, a bioética e a epistemologia. Seus membros não são escolhidos por critérios confessionais.

Em dezembro, o papa convidou a comunidade internacional a adotar um tratado vinculante para enquadrar a utilização da IA, e insistiu na importância da ética diante dos "riscos graves" ligados às novas tecnologias.

O Google DeepMind é líder no campo da inteligência artificial, com aplicações comerciais em simulação, comércio online e jogos. Foi o criador do software AlphaGo, que impressionou em 2016 ao derrotar Lee Se-Dol, grande mestre sul-coreano do jogo Go.

cmk/ljm/mab/eg/sag/ic/mvv

© Agence France-Presse