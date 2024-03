Ouro tem a melhor semana em cinco meses antes da divulgação de dados de emprego dos EUA

CAPITAIS MUNDIAIS, 8 de março de 2024 (WAM) -- O valor do ouro deve ter o maior salto semanal em cinco meses na sexta-feira, pairando perto de uma alta histórica influenciado pelos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que cimentaram as apostas de corte de taxas no meio do ano antes de um relatório importante sobre empregos no final do dia.

O ouro à vista foi pouco alterado para $2.157,16 por grama, em torno das 0350 GMT, pairando em torno de um pico recorde de $2.164,09 atingido na sessão anterior. De acordo com a Reuters, os contratos futuros de ouro dos EUA ficaram estáveis em US$ 2.164,40.

A platina à vista caiu 0,3%, para $916,30 por grama, a prata caiu 0,1%, para $24,29, enquanto o paládio subiu 0,5%, para $1.039,17.