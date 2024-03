OMC prevê fraca aceleração do comércio no início de 2024 em meio a riscos geopolíticos

GENEBRA (Reuters) - O comércio global de mercadorias deverá continuar a se recuperar gradualmente nos primeiros meses de 2024, mas poderá ser facilmente prejudicado por conflitos regionais e tensões geopolíticas, informou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta sexta-feira.

A OMC disse que seu barômetro de comércio de mercadorias está em 100,6 pontos, perto da linha de base de 100 pontos, e quase não mudou em relação ao nível relatado em novembro.

O órgão comercial com sede em Genebra disse que a leitura continuou a sinalizar um fraco impulso ascendente depois que o comércio de mercadorias diminuiu 0,4% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo e 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A OMC disse que os índices de componentes do barômetro foram, em sua maioria, neutros, mas a produção e as vendas automotivas estavam acima da tendência e o comércio de componentes eletrônicos, abaixo.

O barômetro do comércio de mercadorias é um composto de dados e foi projetado para antecipar pontos de inflexão e avaliar a dinâmica do crescimento do comércio global, em vez de fornecer uma previsão específica de curto prazo.

A OMC já disse que sua estimativa de crescimento do comércio de mercadorias em 2023, de 0,8%, precisará ser revisada para baixo.

(Por Philip Blenkinsop)