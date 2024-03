Novo Nordisk espera lançamento de novo medicamento para obesidade ainda nesta década

BAGSVAERD, Dinamarca (Reuters) - A farmacêutica Novo Nordisk está muito confiante de que poderá lançar a versão em pílula de seu novo medicamento experimental para perda de peso, a amicretina, nesta década, disse o chefe de desenvolvimento da empresa à Reuters nesta sexta-feira, um dia depois que a companhia anunciou dados iniciais promissores sobre o medicamento.

"Eu nunca me comprometo com prazos, mas estaria muito confortável em dizer que, no mínimo, dentro desta década", disse Martin Holst Lange em entrevista.

As ações da Novo dispararam mais de 8% para máximas históricas na quinta-feira, quando a empresa informou aos investidores que um ensaio de Fase I da versão em pílula da amicretina mostrou que os participantes perderam 13,1% do peso após 12 semanas, uma redução maior no início do que com o Wegovy.

As ações da farmacêutica, que superou a Tesla em valor de mercado na quinta-feira, caíam 1,6% nesta sexta-feira, mas ainda a caminho de registrar ganho de cerca de 6% na semana.

Os investidores disseram que a notícia mostra que a empresa dinamarquesa, originalmente conhecida como fabricante de insulina, tem mais em seu portfólio além do enorme sucesso Wegovy. As ações da Novo Nordisk mais que triplicaram de valor desde junho de 2021, quando a companhia lançou o Wegovy nos Estados Unidos.

A empresa espera que ambos seus novos medicamentos experimentais para obesidade, cagrisema e amicretina, tenham uma eficácia maior em termos de perda de peso do que o Wegovy.