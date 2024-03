Pela primeira vez, Moraes vota para inocentar réu pelo 8 de janeiro

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes votou hoje para absolver totalmente um dos réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

É a primeira vez que Moraes, relator das ações relacionadas ao 8/1, vota para inocentar totalmente um envolvido no caso. A decisão ainda deve ser avaliada pelos demais ministros até a próxima sexta (15), em julgamento virtual. Ninguém mais se manifestou até o momento.

Acusado Geraldo Filipe da Silva estava em situação de rua no dia dos atos, e disse ter se aproximado "por pura curiosidade". A defesa dele argumentou que, quando ele chegou perto da multidão, foi confundido com um "infiltrado petista", e que se os policiais não o tivessem prendido, seria espancado pelos demais.

Silva foi preso em flagrante em 8 de janeiro e ficou detido por quase 11 meses. Ele foi solto provisoriamente em novembro passado após manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que disse não haver provas contra ele.

Moraes concordou com a PGR, e disse que há "dúvida razoável" se o acusado sabia e colaborou voluntariamente com a prática dos crimes. Silva é acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Ministro votou para condenar todos os outros 14 acusados dessa leva, com penas que vão de 11 a 17 anos de prisão. Até o momento, o STF já puniu 116 envolvidos nos ataques golpistas. Os réus estão sendo julgados em lotes desde setembro do ano passado.