Milhares marcham em Madri em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

(Reuters) - Dezenas de milhares de mulheres fizeram passeatas nesta sexta-feira em toda a Espanha pedindo por igualdade de gênero e para marcar o Dia Internacional da Mulher.

Para celebrar a data, a ministra da Igualdade da Espanha, Ana Redondo, anunciou nesta sexta-feira que o governo vai insistir em uma lei contra o tráfico humano apresentada ao Congresso no ano passado, mas não foi aprovada por causa da eleição geral, em julho.

A nova lei estabelece, entre outras coisas, que as vítimas não são obrigadas a fazer uma denúncia formal, o que por vezes as impede de apontar supostos traficantes.

Em Madri, a fonte da Praça de Cibeles ficou roxa, com luzes marcando as cores do movimento feminista, enquanto manifestantes com máscaras e roupas brancas tomaram as ruas.

"Nós, mulheres, não fomos ouvidas por muito tempo, e estamos tão cansadas de não ter os mesmos benefícios e ter que batalhar pelas necessidades básicas", afirmou Natália Hofmann, uma psicóloga de 34 anos, em entrevista em Barcelona.

Protestos foram realizados por milhares de grupos feministas em 40 cidades espanholas.

