Michelle pode disputar vaga no Senado, diz Bolsonaro: 'Começar devagar'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (8) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro "possivelmente" vai disputar as eleições para o Senado em 2026. Segundo Bolsonaro, o plano é uma vontade de Michelle e "está de bom tamanho".

O que aconteceu

Bolsonaro disse que Michelle pensa em se lançar candidata ao Senado. O ex-presidente afirmou que a esposa "não fala de política", mas pode disputar a vaga de senadora pelo Distrito Federal nas próximas eleições, em 2026. "Na política, tem que começar devagar", declarou Bolsonaro durante visita a Salvador. A fala foi gravada e divulgada pelo portal Muita Informação (assista abaixo).

Ex-presidente admitiu que queria ser candidato a vereador em 2024. Bolsonaro definiu a Câmara Municipal como o "primeiro passo da política" e disse que, se pudesse, seria candidato a vereador pelo Rio de Janeiro neste ano para "recarregar mais as baterias". Entretanto, o ex-presidente está impedido de disputar eleições de 2024, 2026 e 2028 após decisão do TSE.

Bolsonaro ainda exaltou ato em São Paulo, no final de fevereiro. "Nós temos um propósito, marcamos uma linha no chão [após a manifestação na Avenida Paulista]. Deus, família e liberdade", declarou.

A Michelle não fala de política. Ela convida as mulheres a participar das eleições municipais e na próxima, daqui a dois anos, ela possivelmente vai disputar uma vaga para o Senado pelo Distrito Federal. Está de bom tamanho, no meu entender. É, inclusive, a vontade dela, não é minha. Na política, tem que começar devagar.

Jair Bolsonaro, em visita a Salvador

'Poder' de Bolsonaro

Presidente do PL ainda diz que Bolsonaro será candidato ao Planalto. Em janeiro, Valdemar da Costa Neto repetiu ao "Estúdio i", da GloboNews, que Bolsonaro será o candidato do partido nas eleições de 2026. Questionado sobre o fato de o ex-presidente estar inelegível, Valdemar respondeu: "Lula [PL] também estava. Estava preso. E olha só: foi candidato [em 2022] e ganhou".

Se não disputar, Bolsonaro vai escolher nome do PL, segundo Valdemar. O presidente do PL reconheceu que Bolsonaro "é quem tem os votos" e disse que, caso o ex-presidente siga inelegível em 2026, será o responsável por escolher o candidato do partido. "Nós temos que prestigiar Bolsonaro sempre", disse Valdemar.