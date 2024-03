Meloni surpreende e substitui negociador no G7 por chefe da espionagem italiana

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, substituiu nesta sexta-feira o sherpa (negociador político) do país no G7 pela chefe do serviço secreto, confirmando a medida — algo inesperado e faltando apenas três meses para o encontro, na Itália — por meio de um comunicado.

Luca Ferrari será nomeado embaixador do país em Israel, durante um encontro ministerial que deve ocorrer na segunda-feira. Ele interrompe, assim, suas preparações para o encontro que acontecerá em junho e será o principal momento da presidência italiana no grupo.

Elisabetta Belloni o substituirá e manterá seu trabalho no serviço secreto, informou o comunicado do governo.

O sherpa do G7 é a pessoa responsável pelo trabalho preparatório antes do encontro dos líderes ocidentais, além de coordenar as negociações das declarações finais da reunião de cúpula.

Ferrari estava com Meloni durante a viagem da premiê a Kiev, no mês passado, de onde ela presidiu pela primeira vez uma conferência por vídeo do G7, desde que a Itália assumiu a Presidência rotativa do grupo, no começo do ano.

Belloni é uma das mais importantes diplomatas do país. Antes de se tornar chefe do serviço secreto, em 2021, ela foi secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores.

Não foi a primeira vez que Meloni troca um importante diplomata. Seu ex-conselheiro chefe, Francesco Talo, renunciou em novembro, depois de a ministra se tornar vítima de um trote telefônico armado por russos.

O encontro do G7 ocorrerá entre 13 e 15 de junho em Borgo Egnazia, um resort na região de Puglia, no sudeste italiano.

(Reportagem de Angelo Amante)