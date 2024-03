Lula tomou decisão sobre dividendos da Petrobras e quer investimentos, dizem fontes

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A decisão do conselho de administração da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o governo quer que a empresa use para investimentos o dinheiro que seria destinado à remuneração extra aos acionistas, disseram duas fontes governamentais à Reuters nesta sexta-feira.

De acordo com uma das fontes, a decisão do conselho na véspera foi tomada durante reunião nesta semana com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Para que a Petrobras possa usar os recursos da reserva estatutária, o governo vai tentar mudar regra relacionada ao tema, segundo as duas fontes.