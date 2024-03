Dia da Mulher de Lula tem rabada e samba de baianas em reduto da esquerda

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) comemorou o Dia Internacional da Mulher com rabada e samba com ministras em um reduto tradicional da esquerda em Brasília.

O que aconteceu

Palhinha de Daniela Mercury e de Margareth Menezes, ministra da Cultura. No evento, Lula recebeu ministras e servidoras da Esplanada e ouviu sambas. Local frequentado por Lula desde o primeiro mandato, o Restaurante da Tia Zélia é um dos locais preferidos do presidente.

Todos os detalhes foram pensados pela primeira-dama, Janja da Silva, mas, segundo ela, foi o local um pedido dele. Ela coordena o evento junto à anfitriã e à ministra Cida Gonçalves (Mulheres). Estão presentes oito das nove ministras e funcionárias da Esplanada —só Simone Tebet (Orçamento) está em viagem.

Lula é fã da rabada com ovo com gema mole por cima, preparado pela Tia Zélia especialmente para ele. Para os convidados, foram servidos feijoada, carne de porco e pernil. No som, um grupo de samba formado só por mulheres.

Sem custo para Lula. "Queria deixar claro que cada pessoa que vai comer aqui vai pagar sua conta. Todas foram avisadas", disse Lula, abraçado à anfitriã. "Só o meu almoço que a Tia Zélia falou: é de graça."

Por causa de Lula, o restaurante virou um reduto da esquerda em Brasília. No interior, há fotos do presidente em diversas fases da vida. Também é usado por políticos para comemorar aniversários.

Gratidão de Tia Zélia. "Eu tenho que agradecer. Ele [Lula] botou meu nome aí no mundo", disse a anfitriã. "Perguntou se eu tinha condições de registrar a empresa, registrei. Hoje, tenho 25 pessoas [empregadas]."

Vai ter muita gente que não querer pagar [salário igual], mas para isso a Justiça tem que funcionar. Quando aceitamos que mulher ganhe menos que homem na mesma função, estamos perpetuando uma violência histórica.

Lula, no evento

Ataque a golpistas

Lula falou brevemente. Ressaltou alguns programas do governo, como política de crédito para mulheres do Banco do Brasil, elogiou a atuação de Cida e lembrou histórias da sua mãe, dona Lindu.

Também voltou a criticar a tentativa golpista de 8 de Janeiro, a quem chamou de "malandros que queriam tomar o poder", e cutucou militares, que, segundo ele, "sempre quiseram interferir na política brasileira".

Ainda no dia 8 de janeiro do ano passado, alguns malandros queriam dar um golpe aqui e não deixar que acontecesse o resultado das eleições. Até hoje essas pessoas dizem que as eleições não valeram.

Lula, em discurso

Governo lança pacote de políticas para mulheres

O governo anunciou hoje um pacote com políticas voltadas às mulheres em diferentes setores, em especial na segurança. Em sua fala, Cida propôs um "pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio".