Lilia Schwarcz: Mulheres estão mais presentes, mas não é o suficiente

No Dia Internacional das Mulheres, a nova imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras), Lilia Schwarcz, avalia que as mulheres têm conquistado mais cargos de liderança, porém isto não é o suficiente no avanço da luta feminina. A historiadora e antropóloga foi entrevistada no UOL News de hoje (8).

As mulheres são maioria no país. Elas são uma maioria minorizada na representação. Na própria ABL, as mulheres só puderam ser votadas em 1976 [...] Eu sou a 11ª mulher. Se contarem com a minha eleição, as mulheres correspondem a menos de 1% dos candidatos eleitos para ABL. Isso é um dado que mostra a ABL, mas que mostra o Brasil

Nós precisamos de mulheres que estejam abraçando essa luta. Não é uma luta contra, é uma luta a favor.

A luta por direitos é sempre uma luta incompleta, porque a gente precisa sempre querer mais e lutar muito mais. As mulheres estão mais presentes? Estão mais presentes. As mulheres estão chegando em postos de liderança nas empresas. É o suficiente? Não, porque democracia é sempre insuficiente e a gente quer mais.

Historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, ao UOL News

Nova imortal

Lilia Schwarcz foi escolhida, nesta quinta-feira (7), para ocupar a cadeira número 9 da Academia Brasileira de Letras. A historiadora sucede o diplomata Alberto da Costa e Silva, que morreu em novembro.

A nova imortal é conhecida por suas análises profundas sobre o Brasil Império e questões raciais. Professora titular da Universidade de São Paulo, Schwarcz destacou-se entre os concorrentes: o diplomata e escritor Edgard Telles Ribeiro, a escritora Chirles Oliveira Santos, o ex-senador Ney Suassuna e Antônio Hélio da Silva.

