Jovens russos refletem sobre Putin e seus 24 anos no poder

(Reuters) - Zaurbek, de 27 anos, vê o presidente Vladimir Putin como o garantidor da estabilidade da Rússia. Por outro lado, Egor, de 18 anos, diz sem rodeios que os líderes russos são "indignos".

O que ambos têm em comum é que nenhum deles consegue se lembrar de uma época em que Putin, no poder desde o último dia de 1999, não estivesse no comando da Rússia como presidente ou primeiro-ministro.

Em uma eleição na próxima semana, Putin deve ganhar um novo mandato de seis anos que, se for concluído, permitirá que ele ultrapasse Josef Stalin e se torne o líder mais duradouro da Rússia em mais de 200 anos.

"Somos a Geração Putin. De certa forma, é justo dizer que não vimos nada diferente", disse Zaurbek em uma entrevista na cidade de Vladikavkaz, no sul do país.

Putin tem índices de aprovação bem acima de 80%, de acordo com as pesquisas de opinião, embora a confiabilidade dos dados dos levantamentos seja questionável em um país em guerra que tem reprimido duramente a dissidência.

Os jovens, no entanto, são um pouco mais críticos do que a população em geral em relação ao rumo que o país está tomando.

Uma pesquisa realizada em fevereiro pelo Levada Centre, o mais conhecido instituto de pesquisas da Rússia, revelou que 72% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos acreditavam que as coisas estavam indo na direção certa - um número que caiu para 64% entre os russos com idade entre 25 e 34 anos. Para a população em geral, o número foi de 74%.

Zauerbek Burnatsev vive na região do Cáucaso do Norte, que nos anos que se seguiram ao colapso da União Soviética em 1991 viu guerra, tomada de reféns e bombardeios.

Ele tem uma lembrança particularmente vívida de sua infância. Um dia, enquanto voltava da escola para casa, sua mãe telefonou em pânico para saber onde ele estava - um "ato terrorista" havia ocorrido em um mercado local.

Hoje as coisas estão mais estáveis, e ele quer que continue assim.

"O que eu quero? Primeiro, quero segurança e perspectivas para o futuro, para desenvolvimento e oportunidades. O que observo agora - pelo que me lembro e pelo que temos agora - é que as coisas melhoraram. Espero que melhorem ainda mais. Deus não permita que as coisas piorem."

Egor Lvov critica as autoridades, mas não gosta da ideia de que poderia pensar em deixar o país, como centenas de milhares de pessoas fizeram desde o início da guerra.

"Por que eu deveria sair? Pessoas indignas tomaram o poder em meu país e o controlaram nos últimos 25 anos. Por que sou eu que devo partir e não eles? Acho que está na hora de eles saírem ou irem para a prisão", diz Lvov.

No início deste ano, ele apoiou a campanha eleitoral de Boris Nadezhdin, um possível desafiante de Putin que se manifestou contra a guerra na Ucrânia. Nadezhdin foi desqualificado por motivos técnicos, mas Lvov diz que foi notável o fato de a campanha ter acontecido e que "ninguém tentou nos bater na cabeça com uma vara".

(Por Reuters)