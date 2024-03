Italiana é morta a marretadas pelo marido em Santa Catarina

SÃO PAULO, 8 MAR (ANSA) - O corpo de uma italiana, de 43 anos, foi encontrado enterrado no quintal da própria residência em Araquari, no norte de Santa Catarina, na última quinta-feira (7).

Trata-se de Antonella de Rosa, morta pelo marido com golpes de marreta. A informação foi divulgada pelo portal UOL, que confirma que o homem, cuja identidade não foi revelada, confessou o crime e foi detido.

Em depoimento às autoridades, ele alegou que cometeu o homicídio em legítima defesa, após sua esposa atacá-lo com uma barra de ferro. Na tentativa de se defender, atingiu a companheira com marretadas.

Segundo o criminoso, o caso ocorreu no dia 26 de fevereiro e somente um dia depois decidiu enterrar o corpo no quintal de casa.

Dias depois, no entanto, o homem se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Ele foi acusado de ocultação de cadáver e indiciado por homicídio qualificado.

O caso é investigado pela Polícia de Araquari, que contou com técnicos da Polícia Científica e com o auxílio de bombeiros da Polícia Militar da cidade para remover o cadáver do local.

(ANSA).

