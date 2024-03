Irlanda realiza duplo referendo para modernizar referências sobre a mulher na Constituição

A Irlanda começou a votar num duplo referendo na sexta-feira (8) sobre propostas para modernizar as referências constitucionais à formação de uma família e à "vida dentro de casa" das mulheres. Todos os principais partidos políticos apoiam o "sim" às propostas. As últimas pesquisas previam uma aprovação dada como certa neste Dia Internacional da Mulher.

As urnas abriram às 07h GMT e serão encerradas às 22h GMT, com resultados em ambas as votações esperados para a noite de sábado.

Mas as sondagens realizadas antes das votações registaram um desconforto crescente relativo à imprecisão das duas questões - e ao resultado das votações.

Esta semana, o primeiro-ministro Leo Varadkar, que lidera a coligação governamental de centro-direita e verde que propôs as questões, admitiu que os resultados estavam "na balança".

As duas propostas, denominadas "alteração da família e alteração dos cuidados", introduziriam alterações no texto do artigo 41.º da Constituição da Irlanda, membro da UE, escrita em 1937.

A primeira pede aos cidadãos que ampliem a definição de família daquelas fundadas no casamento para incluir também "relações duradouras", como casais que coabitam e os seus filhos.

A segunda propõe substituir a linguagem antiquada em torno dos "deveres domésticos" da mãe por uma cláusula que reconheça os cuidados prestados uns aos outros pelos membros da família.

Os eleitores no país de 5,3 milhões de habitantes optaram por acabar com os limites constitucionais ao casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2015 e ao aborto em 2018.

Confusão

Tal como os partidos do governo e o principal partido da oposição, o Sinn Fein, os grupos de defesa dos direitos das mulheres e de cuidadores familiares também apelaram aos cidadãos para "votarem pela igualdade".

"Vemos estas mudanças como pequenos passos em frente e, portanto, no geral defendemos um voto 'sim'", disse a líder esquerdista-nacionalista do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, na quinta-feira.

"É realmente importante que mudemos a nossa Constituição para refletir a realidade das nossas vidas na Irlanda e a realidade das famílias", disse Orla O'Connor, diretora do Conselho Nacional das Mulheres da Irlanda, à AFP.

Mas os defensores do "Não" argumentam que o conceito de "relação duradoura" é indefinido e confunde os eleitores, e que as mulheres e mães estão a ser "canceladas" da Constituição.

Os ativistas dos direitos das pessoas com deficiência também disseram à AFP que a alteração relativa aos cuidados parece retratar as pessoas com deficiência como um fardo para as famílias, com o Estado a abdicar do seu papel na prestação de cuidados.

Entretanto, vozes ultraconservadoras alertaram que as mudanças poderiam proteger constitucionalmente as relações polígamas e aumentar a imigração através de reuniões familiares de migrantes - alegações todas negadas pelo governo.

Para a cientista política Yvonne Galligan, a alteração relativa aos cuidados é a "mais complexa" e a mais provável das duas questões do referendo para gerar um voto "não".

"As pessoas poderiam votar 'não' por razões muito diferentes, algumas para preservar o status quo paternalista e melhorá-lo, e outras porque não reconhece os direitos das pessoas com deficiência", disse Galligan, professor da Universidade Tecnológica de Dublin.

Com informações da AFP