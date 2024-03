Índice antecedente do comércio sobe 0,7% em janeiro ante dezembro, mostra Boa Vista

As vendas varejistas do País apontam para expansão em janeiro, conforme o índice antecedente da Boa Vista de Movimento do Comércio. O indicador registrou alta de 0,7% no primeiro mês deste ano em relação a dezembro, dessazonalizado.

O dado original, sem ajuste sazonal, por sua vez, avançou 1,4% no confronto com janeiro de 2022. Assim, cresceu 1,7% no acumulado de 12 meses.

O sinal positivo do indicador em janeiro tende a se replicar ao longo de 2024. "O cenário atual é melhor quando comparado aos números de um ano atrás", diz Flávio Calife, economista da Boa Vista.

Esse quadro, explica, reflete a renda média das famílias, em termos reais, que está maior, e as taxas de desemprego e de juros, menores. "Soma-se a isto o fato de que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias estão recuando", completa.

De acordo com Calife, é importante destacar que o crédito pode estar em uma nova fase agora. O economista cita que a inadimplência das famílias vem de um período de queda e a concessão de financiamento não deve desacelerar como em 2023, "fatores que podem dar um pouco mais de fôlego aos segmentos que dependem mais do crédito e que não tiveram um bom desempenho no ano passado".