Ibovespa recua na abertura com atenção em Petrobras antes de dado de emprego dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta sexta-feira, com as atenções voltadas para as ações da Petrobras, após a estatal frustrar expectativas no mercado ao decidir não pagar dividendos extraordinários.

Investidores também repercutem nesta sessão os números do último trimestre da petrolífera, assim como outros resultados corporativos, entre eles Arezzo, Fleury e Petz, além de números de emprego dos Estados Unidos.

Às 10h01, o Ibovespa caía 0,07%, a 128.253,82 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, cedia 1,79%.

(Por Paula Arend Laier)