Suspeito pela morte de holandês durante assalto é preso em SP

Um homem suspeito de envolvimento na morte de um turista holandês, de 58 anos, após assalto no centro de São Paulo, foi preso na quinta-feira (7) na região da Sé, também no centro da capital paulista. A vítima tentou impedir a ação dos assaltantes, mas acabou caindo e batendo a cabeça.

O que aconteceu

Homem foi detido por policiais militares da Força Tática. Durante patrulhamento, as equipes se depararam com o indivíduo, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Os policias desconfiaram do homem por ter características similares a um dos envolvidos na ação criminosa.

Identidade do suspeito foi comprovada após consulta aos sistemas criminais. Ele foi detido e o caso está sendo registrado no 8º DP. Como o nome do detido não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato para pedido de posicionamento.

Autores do crime já foram identificados e tiveram suas prisões temporárias decretadas. As diligências também prosseguem para localizar e prender os demais envolvidos no crime.

Vítima bateu a cabeça no chão durante assalto

Vítima ficou 12 dias internada após bater a cabeça no chão. Hessel Hoeskra não resistiu e morreu no Hospital 9 de Julho, no centro da cidade, no dia 26 de janeiro.

Hessel e um amigo, de 47 anos, estavam fazendo "atividades turísticas" na cidade, quando foram abordados por criminosos na região da 25 de março, no centro. Um dos integrantes do grupo tentou roubar a correntinha do colega da vítima, mas o holandês reagiu e tentou impedir a ação dos assaltantes. Na confusão, Hoeskra caiu e a bateu a cabeça.

O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 78º Distrito Policial (Jardins). A ocorrência é investigada pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

(Com Estadão Conteúdo)