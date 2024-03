Haddad é 'bucha de canhão' de Lula e será exonerado, diz Eduardo Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem acusou de ser "bucha de canhão" do presidente Lula (PT). Para Eduardo, o ministro será demitido no futuro, e Lula fingirá "surpresa" diante das câmeras.

O que aconteceu

Eduardo acusou Haddad de 'atrair o desgaste' para preservar Lula. A crítica ao ministro foi feita em publicação no X (antigo Twitter), onde o deputado federal também compartilhou uma notícia sobre o déficit fiscal das contas públicas. O rombo chegou a R$ 991,8 bilhões nos 12 meses encerrados em janeiro, segundo dados divulgados na quinta (7) pelo Banco Central.

Para deputado, ministro é 'bucha de canhão' e será exonerado no futuro. "[Haddad] Cumpre à risca as ordens do chefe da facção", acusou Eduardo. "Mais para frente será exonerado pelo chefe [Lula], que diante das câmeras fará cara de surpreso. Tem método".

Parlamentar já havia dito que Haddad seria 'sacrificado' para poupar Lula. Em outubro, também no X, Eduardo afirmou que a missão do ministro levaria a economia "para o buraco" e que Haddad tem um "acordo" com o presidente. "Ele será sacrificado para poupar Lula. Será dolorido para ele quando cair a ficha de que não disputará Presidência, nem governo de São Paulo [pelo PT]", escreveu.

Haddad é a bucha de canhão de Lula. (...) Sua missão é atrair todo o desgaste para si e preservar o chefão. Mais para frente será exonerado pelo chefe, que diante das câmeras fará cara de surpreso com o resultado das políticas que ele mesmo ordenou.

Eduardo Bolsonaro, em publicação no X

Sua missão é atrair todo o desgaste para si e preservar o chefão. Mais para frente será exonerado pelo chefe, que diante das câmeras fará cara de surpreso com o resultado das políticas que ele mesmo? pic.twitter.com/sfbikbRO0a -- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 8, 2024

O que diz Haddad

O UOL procurou a assessoria do Ministério da Fazenda para pedir um posicionamento sobre as falar de Eduardo e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.