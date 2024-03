G20: Grupo liderado pelo Brasil impulsiona igualdade de gênero

(ANSA) - SÃO PAULO, 08 MAR - O Brasil lidera um grupo de trabalho que proporá políticas de igualdade de gênero no G20, conforme informou o Ministério das Mulheres, no contexto das atividades do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado nesta sexta-feira (8).

O Grupo de Empoderamento das Mulheres apresentará suas sugestões aos líderes do G20 durante a cúpula do grupo prevista para novembro deste ano, no Rio de Janeiro, sob a presidência temporária de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A Organização Internacional do Trabalho (OIT) calcula que o PIB mundial seria 28% maior se tivéssemos igualdade salarial plena entre homens e mulheres", disse Ísis Taboa, do gabinete da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em declarações publicadas no jornal Valor Econômico.

Gonçalves acrescentou que trabalhar em favor da igualdade de gênero é "um desafio central no Brasil e nas grandes economias" que participam do G20.

Criado em 2023, durante a presidência rotativa da Índia, o Grupo de Empoderamento também defende temas como justiça climática, luta contra a violência contra as mulheres e maior participação das mulheres nas carreiras científicas. (ANSA).

