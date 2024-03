Filho de fundador da Liga é investigado por suposta fraude

BUSTO ARSIZIO, 8 MAR (ANSA) - Riccardo Bossi, filho mais velho do fundador do partido ultranacionalista Liga Umberto, está na mira da justiça italiana por supostamente fraudar o Estado, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (8).

Segundo a investigação, Bossi teria solicitado o benefício do programa renda de cidadania entre 2020 e 2023 sem o devido direito. No total, ele arrecadou 280 euros por mês durante 43 meses, somando uma quantia de 12,8 mil euros.

A promotora de Busto Arsizio, na província de Varese, Nadia Alessandra Calcaterra, notificou o suspeito sobre a conclusão do inquérito e está se preparando para solicitar o indiciamento de Bossi.

Auxiliado pelo advogado Federico Magnante, Bossi fez uso do seu direito de não responder e agora terá 20 dias para solicitar ser ouvido e apresentar sua defesa.

O filho do fundador da Liga já teve vários problemas com a justiça, principalmente em relação a crimes financeiros. Em março de 2016, um tribunal de Milão o condenou a um ano e oito meses de prisão por apropriação indébita agravada pela utilização de fundos da Liga para despesas pessoais.

Seu irmão mais novo, Renzo, e seu pai, Umberto, também estiveram no centro de investigações judiciais por suposta apropriação de fundos partidários.

Casado em 2005 na igreja de Sant'Antonio della Motta em Varese com Maruscka Abbate, com quem teve uma filha e de quem se separou após cinco anos, Riccardo chegou a ser contratado como assistente do atual vice-premiê e ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini, herdeiro de seu pai à frente da Liga, mas não durou muito e preferiu ser piloto de rali. (ANSA).

