Ferragni diz que processará revista que a retratou como 'Coringa

ROMA, 8 MAR (ANSA) - A megainfluenciadora italiana Chiara Ferragni anunciou nesta quinta-feira (7) que vai processar a revista semanal italiana L'Espresso, que preparou uma edição cuja capa traz o rosto da empresária com uma pintura remetendo ao supervilão dos filmes e quadrinhos Coringa.

Abaixo da foto, a capa divulgada pelo veículo diz algo como "Ferragni Ltda., o lado obscuro de Chiara".

O novo número foi amplamente criticado, tanto por Ferragni e pessoas próximas, quanto pelo público em geral nas redes sociais, especialmente pela divulgação na véspera do Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, 8 de março.

Em meio a uma crise no casamento com rumores de separação, Chiara foi defendida publicamente até mesmo pelo marido Fedez.

Nesta sexta (8), Chiara disse aos seguidores: "Queria agradecer porque recebi centenas de mensagens sobre a 'belíssima' capa feita. São dias verdadeiramente difíceis por várias razões, mas, de verdade, vocês me ajudam muito, estão sempre próximos e isso não passa em branco".

Em nota, ela informou que pediu aos advogados que avaliem todos os tipos de ação legal, incluída para ressarcimento de danos patrimoniais ou não, contra a editora que publica a revista.

A reportagem diz respeito ao escândalo judicial de prática comercial desleal envolvendo campanhas beneficentes, além de suspeitas de compras de seguidores.

No final do ano passado, Ferragni se viu no centro de uma tempestade em meio a acusações de que ela havia lucrado injustamente com as vendas de uma versão "designer" do popular bolo de Natal italiano "pandoro", um ovo de Páscoa e uma boneca parecida com a Barbie inspirada nela em campanhas para a caridade. Todas as publicidades estão sendo investigadas.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.