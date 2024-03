Feliz Dia da Mulher: 85 frases e mensagens para homenagear

Do UOL, em São Paulo

O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), é mais do que uma simples data no calendário. É um momento crucial para reconhecer e valorizar o papel fundamental que as mulheres desempenham em nossas vidas e na sociedade como um todo.

É uma oportunidade para celebrar as suas conquistas, sua força, sua resiliência e sua capacidade de liderança em todas as áreas. O dia especial nos lembra da importância de reconhecer e apreciar as contribuições das mulheres ao longo da história.