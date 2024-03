Exportações de carne bovina sobem 52% em fevereiro, diz Abrafrigo

São Paulo, 8 - As exportações totais de carne bovina do Brasil em fevereiro, considerando carne in natura, processados e miúdos, avançaram 52% ante fevereiro de 2023, para 231,16 mil toneladas. No segundo mês de 2023, o Brasil havia exportado 152,23 mil toneladas. Em faturamento, a receita no mês passado alcançou US$ 924,7 milhões, valor 33% acima dos US$ 694,8 milhões de fevereiro de 2023. O preço médio por tonelada, porém, caiu de US$ 4.564 em fevereiro de 2023 para US$ 4 mil no mês passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), com base nos números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ainda conforme a entidade, no primeiro bimestre de 2024 as exportações totais de carne bovina alcançaram 466.377 toneladas, ou 39% acima das 336.047 toneladas de janeiro/fevereiro de 2023. Em faturamento, o acumulado de 2024 soma US$ 1,855 bilhão, ante US$ 1,545 bilhão ante igual período do ano passado, ou +20%.A Abrafrigo informa ainda que a China se mantém como o principal comprador de carne bovina brasileira e, neste início do ano, elevou suas importações, embora a participação relativa no total das exportações brasileiras tenha caído de 51,4% em 2023 para 41,6% em 2024, "porque o país diversificou mais seus mercados", cita a Abrafrigo, em nota. No primeiro bimestre de 2023 o gigante asiático havia adquirido 172.646 toneladas e, em janeiro/fevereiro deste ano, somou 194.135 toneladas (+12%). A receita foi de US$ 840,5 milhões no ano passado para US$ 857,5 milhões neste ano (+2%). Já os preços médios do bimestre caíram de US$ 4.868 em 2023 para US$ 4.417 em 2024 (-9%).