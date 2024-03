Expectativas de inflação nos EUA tiveram recuo modesto, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta sexta-feira, 8, que as expectativas de inflação tiveram "recuo modesto" nos Estados Unidos, além de enfatizar a importância de que elas continuem bem ancoradas. Em evento da London School of Economics (LSE), o dirigente, que vota nas decisões de política monetária, não tratou sobre quando pode haver corte de juros neste ano nos Estados Unidos, mas deu algumas indicações sobre sua avaliação do quadro.

Williams considera que o mercado de trabalho norte-americano continua "apertado", embora um pouco menos que no seu auge.

A demanda, por sua vez, tem desacelerado por causa da política monetária restritiva, apontou.

Em um evento com caráter mais acadêmico, Williams defendeu a estratégia do Fed de elevar os juros rápido e bastante, no auge do choque da covid-19, para manter as expectativas de inflação bem ancoradas, além de reafirmar o compromisso com a meta de 2%.

Questionado sobre uma revisão no arcabouço do Fed que deve ocorrer adiante, ele disse que não pretendia adiantar essa discussão, mas também mencionou que alguns aspectos continuarão a ser cruciais, notadamente a estabilidade de preços e a importância de se manter as expectativas de inflação ancoradas. Esses fundamentos já eram sabidos e continuam a se mostrar corretos, considerou.

Williams ainda mencionou outras questões de passagem, como a inteligência artificial. Segundo ele, a IA pode impulsionar "uma nova onda de produtividade", mas ele disse que por enquanto não nota isso.

Também considerou que a economia dos EUA em 2023 se mostrou "notável" em sua recuperação.