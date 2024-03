EUA realiza 4º lançamento aéreo de ajuda a Gaza

Um avião militar de carga dos Estados Unidos lançou, nesta sexta-feira (8), mais de 11.500 rações de comida para Gaza por ar, na quarta operação conjunta de Washington e Jordânia este mês para fornecer ajuda urgente ao território palestino.

Israel tem atrasado a entrega de ajuda por terra, levando os Estados Unidos e outros países a recorrerem à ajuda aérea, além de planejarem entregas por via marítima.

"Um C-130 dos Estados Unidos lançou mais de 11.500 rações equivalentes de comida, fornecendo ajuda humanitária vital no norte de Gaza, para permitir o acesso da população civil à ajuda crítica", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) sobre a operação conjunta.

No entanto, um médico do maior hospital de Gaza disse, nesta sexta, que um desses lançamentos matou cinco pessoas e feriu outras dez, destacando o perigo da entrega de ajuda por via aérea.

Um funcionário de Defesa dos Estados Unidos disse à AFP que "os Estados Unidos não causaram as mortes durante nosso lançamento aéreo em Gaza", enquanto uma fonte militar jordaniana afirmou que nenhum dos quatro aviões do reino que participaram da operação esteve envolvido nas mortes.

Gaza tem sofrido bombardeios incessantes de Israel desde que o Hamas lançou um ataque transfronteiriço em 7 de outubro, que causou cerca de 1.160 mortes, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em números oficiais israelenses.

As operações de retaliação de Israel na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas causaram a morte de mais de 30.800 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território.

A quantidade de ajuda chegando a Gaza em caminhões despencou durante os cinco meses de guerra, e os cidadãos do território palestino enfrentam uma grave escassez de alimentos, água e medicamentos.

Os Estados Unidos realizaram seu primeiro lançamento aéreo de alimentos para Gaza em 2 de março, fornecendo mais de 38.000 rações de comida, depois lançaram mais de 36.000 na terça-feira e mais de 38.000 na quinta-feira.

Mas o número de pessoas necessitadas de ajuda em Gaza é muito maior do que poderia ser alimentado apenas com lançamentos aéreos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quinta-feira que o Exército americano estabelecerá um porto temporário ao largo da costa de Gaza para fornecer mais ajuda.

