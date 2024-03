Equinor inicia operações de usina solar de 531 MW no Rio Grande do Norte

COPENHAGEN (Reuters) - A norueguesa Equinor informou nesta sexta-feira que começou a produzir energia na usina solar Mendubim, de 531 megawatts (MW) de capacidade instalada, localizada no Rio Grande do Norte.

O complexo produzirá anualmente 1,2 terawatt-hora (TWh) de eletricidade, aumentando em 30% a produção de energia renovável da Equinor no Brasil.

Cerca de 60% da geração do parque foi contratada pela Alunorte, da Norsk Hydro, uma das maiores refinarias de alumina do mundo. O restante da produção será vendido no mercado de energia no Brasil, disse a Equinor.

Espera-se que o ativo entregue retornos entre 4% e 8%, dentro da faixa indicativa da companhia norueguesa para energias renováveis.

"Estamos trabalhando para construir um portfólio de energia elétrica rentável e relevante no Brasil. Nossa trading, Danske Commodities, vai gerenciar cada vez mais esse portfólio no mercado brasileiro, aproveitando suas capacidades de negociação e gestão de riscos de portfólio para maximizar a criação de valor", disse em nota Olav Kolbeinstveit, vice-presidente sênior de Onshore e Mercados dentro da divisão de Energias Renováveis da Equinor.

O projeto Mendubim é desenvolvido e operado como uma joint venture entre a Equinor, a Scatec e a unidade de energia renovável da Norsk Hydro, a Hydro Rein.

Os três parceiros têm uma participação econômica igual de 30% no projeto, enquanto a Alunorte detém os 10% restantes.

A carteira de projetos renováveis da Equinor inclui três ativos em produção comercial: a usina solar Apodi de 162 MW (44%), a usina solar Mendubim de 531 MW (30%) e o parque eólico terrestre Serra da Babilônia 1, de 223 MW (100%). A companhia tem ainda um portfólio de mais de 1,5 GW para ser desenvolvido em usinas solares e eólicas pela subsidiária Rio Energy.

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen)

((Tradução Redação São Paulo))

