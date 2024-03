Eleições municipais de março na Turquia 'serão as últimas para mim', diz Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fez menção pela primeira vez a uma eventual saída do poder depois de mais de duas décadas ao afirmar, nesta sexta-feira (8), que as eleições municipais de março serão as "últimas" para ele.

"As eleições de 31 de março serão as últimas para mim", conforme a lei, disse Erdogan.

"Seu resultado será a transferência da confiança aos meus irmãos que virão depois de mim", disse o chefe de Estado, que chegou ao governo como primeiro-ministro, em 2003, e é presidente desde 2014.

O dirigente, de 70 anos, falou durante uma concentração da Fundação Turca para a juventude (TÜGVA) a 22 dias do pleito.

O objetivo principal do partido conservador Justiça e Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, é voltar a governar Istambul, principal cidade e capital econômica do país, que passou para as mãos da oposição em 2019 e da qual o presidente foi prefeito nos anos 1990.

