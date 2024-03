Gozar só ou acompanhada: 10 sex toys para se presentear no Dia da Mulher

Neste Dia Internacional da Mulher, que tal esquecer as flores e os chocolates? Cada vez mais populares, os sex toys podem ser presentes muito mais criativos.

De vibradores a sugadores de clitóris, esta seleção especial do Guia de Compras UOL inclui 10 modelos de brinquedos sexuais para deixar diferentes momentos da vida mais prazerosos.

Controlado por botão, ele tem 10 modos vibratórios.

Feito de silicone macio.

Carregamento via USB.

Uma das marcas mais famosas no segmento, o modelo tem tecnologia de ondas de pressão que simulam sucção e sensação de sexo oral.

Com 11 níveis de estimulação.

Silencioso, de acordo com o fabricante.

Para massagear e estimular o clitóris, seios e aliviar a tensão.

Tem 10 modos de vibração controlados por botões.

Pode ser usado dos dois lados.

Carregamento via USB.

Em formato bullet, é compacto e cabe na bolsa.

Para explorar diversas áreas do corpo durante as preliminares.

Funciona com uma bateria AA.

Com dois motores, oferece até 30 níveis de vibração.

Feito de silicone, é à prova d'água.

Funciona com duas pilhas AAA.

Tem 12 funções de vibração.

Pode ser controlado por aplicativo no celular.

À prova d'água.

Para quem gosta de dupla penetração.

Com 9 frequências de vibrações.

Feito de silicone, é fácil de limpar.

Tem nove modos de vibração, de movimentos suaves a mais fortes.

Silencioso, de acordo com o fabricante.

Feito de silicone seguro para o corpo.

Projetado para casais, estimula por meio de sucção e vibração.

11 modos de vibração.

10 níveis de intensidade.

Vibrador e sugador, que simula o sexo oral.

Com 11 níveis de intensidade e 10 padrões de vibração.

Pode ser controlado por app (compatível com Android e iOS).

