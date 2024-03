Desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines completa dez anos; mistério continua

O dia 8 de março de 2024 marca os dez anos do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, um dos grandes mistérios da aviação. O Boeing 777, que partiu de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu das telas dos radares após 40 minutos de voo, com 239 pessoas a bordo. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse que pretende retomar as buscas "se houver evidências convincentes".

Durante três anos, após o desaparecimento da aeronave, as buscas pelos destroços se concentraram em uma área de 120.000 km2. Essa foi considerada uma das maiores operações da história da aviação. Mas poucos fragmentos foram encontrados, no litoral leste da Ilha da Reunião, no oceano Índico.

O desaparecimento do avião foi alvo de diversas teorias. Uma delas se refere a um ato deliberado do piloto, Zaharie Ahmad Shah, um profissional experiente de 53 anos.

Um relatório publicado pela Malásia em 2018 apontou falhas no controle do tráfego aéreo e revelou que a trajetória do avião havia sido mudada manualmente, mas não chegou a nenhuma conclusão.

O ministro malaio dos Transportes, Anthony Loke, anunciou no domingo que se reuniria com representantes da empresa de exploração marinha Ocean Infinity para uma eventual retomada das buscas. A empresa, com sede no Texas, já realizou uma investigação sem resultados em 2018 depois de uma operação mobilizada pela Austrália e suspensa em janeiro em 2017.

O jovem Li Yan Lin, de 28 anos, estava no voo. Sua mãe, Liu Shuang Fong, participou no domingo de um evento organizado pelas famílias das vítimas em Kuala Lumpur para lembrar o décimo aniversário do desaparecimento do avião. "Ainda passo noites sem dormir esperando que batam na nossa porta. Penso no meu filho todos os dias", afirma.

"É difícil pensar no que estamos passando há dez anos", assegura Jiang Hui, que perdeu a mãe no voo. Para Jacquita Gonzales, cujo marido era membro da tripulação, a única maneira de aliviar a dor seria encontrar o avião. "É por isso que é importante continuar com as buscas", defende.

Descobrindo a verdade

Para Blaine Gibson, um caçador de tesouros americano e ex-advogado que encontrou os poucos restos do voo MH370 no oceano Índico, descobrir a "verdade" sobre o acidente não beneficiaria apenas as famílias, mas também os atuais clientes da empresa aérea.

"Todos nós precisamos saber que quando subimos em um avião não vamos desaparecer", disse à AFP. "A Malásia também precisa de uma resposta. Tem que encontrar o avião, deixar tudo isso para trás e seguir em frente".

A correspondente da RFI Florence de Changy, é autora de uma longa investigação sobre o caso, que se transformou em um livro (Vol MH370, la disappearance - Voo MH370, o desaparecimento em tradução livre).

Ela lembra que, em março de 2014, o opositor Anwar Ibrahim, ex-vice-primeiro-ministro, estava prestes a voltar à prisão por mais uma condenação política.

Em uma entrevista na sede de seu partido, poucos dias após o desaparecimento do avião, o político malaio se ofendeu com as acusações de que seu país não sabia o que tinha acontecido com o voo MH370.

Na época, Ibrahim mencionou uma eventual pane dos sofisticados radares Thales - cuja aquisição havia sido autorizada por ele mesmo.

Anwar Ibrahim tornou-se primeiro-ministro em 2014 e Najib Razak, premiê na época do acidente, foi preso e processado por dezenas de acusações de corrupção.

Segundo a correspondente da RFI, ele tinha sido o porta-voz da versão oficial que afirmava que o avião deu a volta e acabou caindo no Oceano Índico, com base apenas em dados fornecidos pela empresa britânica de comunicações por satélite Inmarsat.

Mas nenhum país em todo o mundo foi capaz de fornecer imagens de radar ou satélite para corroborar esse cenário, e nenhum destroço foi avistado na superfície do oceano ou no fundo do mar no momento do acidente.

Há poucas esperanças de que uma quarta campanha de buscas conseguirá localizar os destroços do voo MH370 e os corpos de seus 239 passageiros.

(RFI e AFP)