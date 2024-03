Deputados federais Fernanda Melchionna e Orlando Silva anunciam gravidez

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) anunciou a gravidez do seu primeiro filho com o também parlamentar Orlando Silva (PCdoB-SP).

O que aconteceu

Fernanda fez o anúncio nas redes sociais nesta sexta-feira (8), no Dia Internacional das Mulheres. O sexo do bebê e quando tempo a deputada tem de gestação não foram divulgados.

Parlamentar divulgou que compartilha a notícia com "muita alegria". "Sim, ESTAMOS GRÁVIDOS! Tem sido uma experiência incrível esperar essa criança que vai revolucionar as nossas vidas", escreveu. A deputada ainda compartilhou uma foto ao lado do amado.

Políticos e PSOL desejam felicidades ao casal. "Que notícia LINDA! Felicidades", escreveu o perfil do PSOL no X (antigo Twitter). "Parabéns, querida! Muita saúde pra vocês", comentou o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

O casal anunciou o namoro nas redes sociais, em maio de 2023. "Para quem ainda não sabe, Orlando e eu estamos namorando. Viva o amor! [emoji de coração vermelho]", disse, revelando que pretendia, inicialmente, contar a notícia ao público no Dia dos Namorados.

Orlando já foi casado duas vezes. Com a atriz Ana Petta, teve dois filhos: Maria e Pedro. Já com a professora Monique Lemos, teve um filho, João. Agora, terá o quarto filho.

A luta diária se torna mais leve quando há amor envolvido. E agora esse amor está se multiplicando. Sim, ESTAMOS GRÁVIDOS! Tem sido uma experiência incrível esperar essa criança que vai revolucionar as nossas vidas. É com muita alegria que compartilhamos essa notícia com vocês. pic.twitter.com/8MmAKb0AtW -- Fernanda Melchionna (@fernandapsol) March 8, 2024

Quem é Fernanda Melchionna?

Fernanda, 40, é deputada federal pelo PSOL-RS. Foi a mulher mais votada do Rio Grande do Sul em 2022, com quase 200 mil votos.

Nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. É graduada em biblioteconomia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e pós-graduada em História do Brasil pela FAPA/RS. Em seu site, se descreve como "militante, feminista, socialista e internacionalista".

Começou sua atuação no movimento estudantil e foi candidata a prefeita de Porto Alegre em 2020. Fernanda estreou oficialmente na política em 2008, quando elegeu-se vereadora. Ao concorrer à reeleição em 2012, foi a mais votada entre as mulheres eleitas. Exerceu o cargo de vereadora até 2018, quando foi eleita deputada federal.

Foi filiada ao PT. No entanto, deixou o partido quando nomes como Luciana Genro, Heloísa Helena e outros foram expulsos por votarem contra a Reforma da Previdência no primeiro ano de governo Lula (2003).

É coautora da Lei Mari Ferrer, que proíbe o constrangimento de vítimas de crimes sexuais e testemunhas durante julgamentos.

Quem é Orlando Silva?

Deputado federal pelo PCdoB-SP, pelo segundo mandato.

Nasceu em Salvador, mas vive em São Paulo há 30 anos. Tem 52 anos, cursou direito na Universidade Católica do Salvador, mas não concluiu a graduação.

Assim como Fernanda, Silva também começou sua trajetória no movimento estudantil. Ele foi o primeiro presidente negro da UNE (União Nacional dos Estudantes).

Foi secretário-executivo do Ministério do Esporte e secretário Nacional de Esporte Educacional no primeiro governo Lula (PT) e, em 2006, foi empossado ministro da pasta. Também exerceu o cargo de vereador de São Paulo antes de se eleger deputado federal e tentou se eleger à prefeitura de São Paulo em 2020.