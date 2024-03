MP-MG denuncia motorista que atropelou 25 no Carnaval; um homem morreu

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou um homem acusado de atropelar 25 pessoas em um bloco de Carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG). O caso aconteceu em 9 de fevereiro e a Justiça recebeu a denúncia nesta sexta-feira (8).

O que aconteceu

O homem de 43 anos deve responder por homicídio, tentativas de homicídio e por dirigir alcoolizado. Ele participava do bloco e decidiu dirigir até sua casa enquanto ainda estava bêbado. O homem dirigiu em direção aos foliões e assumiu o risco de matar, segundo o MP. Diversas pessoas foram atingidas, incluindo crianças e adolescentes, e um homem morreu.

O MP pede indenização de, no mínimo, 50 salários-mínimos à família da vítima fatal. A Promotoria de Justiça de Santa Bárbara também pediu o pagamento de um salário-mínimo para cada uma das outras pessoas atingidas pelo carro.

Os crimes têm o agravante de impossibilidade de defesa das vítimas. Por estarem em um bloco carnavalesco, os foliões não tinham como prever que seriam atingidos por um carro, "o que tornou impossível qualquer tipo de resistência da parte deles", segundo o MP.

Relembre o caso

Atropelamento aconteceu na avenida central da cidade. O bloco carnavalesco "Makako Loko" desfilava quando um carro desgovernado desceu a via e atingiu o grupo.

Motorista foi agredido por pessoas no local. Segundo a PM, ele foi submetido ao teste do bafômetro e apresentou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo tolerado. O início de linchamento foi contido com a chegada da Polícia Militar. Ele precisou ser socorrido ao hospital.

Na época, a prefeitura lamentou acidente e citou dificuldades por hospitais lotados por causa da dengue. Em nota, a administração municipal disse que estava comprometida em oferecer assistência às vítimas.