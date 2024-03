Conselho de Segurança da ONU pede cessar-fogo no Sudão

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu, nesta sexta-feira (8), um cessar-fogo no Sudão que coincida com o ramadã, o mês sagrado muçulmano, em um momento de piora das condições no país.

Proposta pelo Reino Unido, a resolução foi apoiada por 14 países na votação, que pedia a "todas as partes beligerantes para buscar uma resolução sustentável para o conflito por meio do diálogo".

Apenas a Rússia se absteve.

