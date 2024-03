Conheça 11 plantas que oferecem risco à saúde de pessoas e pets

Algumas plantas nos atraem por sua beleza, exotismo, simbolismo, mas quando cultivadas em casa podem oferecer perigos inimagináveis para a nossa saúde e a de crianças e animais de estimação. É que muitas têm substâncias causadoras de danos ao organismo se forem ingeridas ou entrarem diretamente em contato com a pele, as mucosas e as vias aéreas.

Por isso, para evitar acidentes, é importante conhecer quais são essas plantas e seus efeitos. Para tê-las em um vaso, só mesmo mantendo-as longe de áreas de circulação, ou do alcance de desavisados. Agora, se houver suspeita de intoxicação, é recomendável procurar ajuda médica ou veterinária imediatamente e levar uma amostra da planta para identificação.

Veja a seguir quais espécies de plantas são tóxicas para a saúde:

1. Comigo-ninguém-pode

Ornamental e capaz de filtrar as impurezas do ar, essa planta contém oxalato de cálcio, além de outros compostos, como alcaloides e glicosídeos. Substâncias que podem causar irritações na pele, inchaço e queimação na boca, vômitos, danos ao fígado, asfixia e lesões na córnea, caso suas folhas —e ainda mais sua seiva— forem ingeridas ou tocadas e depois levadas pelas mãos à boca e aos olhos. Por isso, use luvas ao manipular essa planta e deixe-a em um suporte.

2. Copo-de-leite

De cor branca ou colorida e formato de cone envolvendo uma espiga, essa planta possui um suco leitoso que pode provocar os mesmos sintomas da comigo-ninguém-pode. Nela, a substância tóxica oxalato de cálcio está presente na forma de cristais pontiagudos em sua superfície. Como é uma planta que cresce bastante, o ideal é tê-la fora de casa. Para que ninguém chegue perto dela, você pode colocá-la atrás de outros vasos altos ou de uma cerca.

3. Hortênsia

Quem vê suas flores grandes, delicadas e arredondadas, usadas no paisagismo externo como buquês, nem imagina que essa planta é inteiramente tóxica. Ela contém uma alta concentração de cianeto de hidrogênio, uma substância que se ingerida dificulta o transporte de oxigênio no organismo e cujo envenenamento pode incluir tonturas, náuseas, ansiedade, falta de ar, cãibras, problemas circulatórios, convulsões e até mesmo morte, em casos extremos.

4. Azaleia

Essa planta encanta pela beleza, mas pode ser fatal para os pets. Ela contém uma substância chamada andromedotixina, cujo nível de toxicidade varia de moderado a grave, provocando sintomas como salivação, perda de apetite, arritmia cardíaca, cegueira, convulsões e coma. Portanto, cuidado com a ingestão acidental de suas folhas e flores, mantenha seus vasos preferencialmente em locais suspensos e lave bem as mãos e utensílios após seu manuseio.

5. Antúrio

Se você vivenciou os anos 1980 e 1990, muito provavelmente já viu essa planta, pois seu auge ocorreu nessa época. Por ser considerada charmosa e elegante, continua sendo cultivada em canteiros, vasos e em troncos de árvores, mas perdeu um pouco a popularidade em parte por causa dos seus efeitos nocivos à saúde. É que ela contém uma substância que pode causar irritação na pele, nos olhos e nas mucosas, se houver contato ou ingestão por acidente.

6. Zamioculca

É uma planta de folhas brilhantes e densas, de fácil cultivo e que se adapta bem a ambientes internos. Porém, assim como algumas das espécies já citadas, contém oxalato de cálcio, que é venenoso, quando em contato com a pele ou ingerido. Para manter a salvo sua família e seus animais de estimação, limite o acesso a ambientes em que essa planta esteja, ou borrife nela ou no solo repelentes caseiros, feitos com cascas de frutas cítricas, citronela e capim-limão.

7. Fícus

Da família do figo, pode ser perigosa, dependendo da espécie e da parte da planta, conhecida por suas folhas grandes, de formato oval ou lira. Os fícus-benjamim e fícus-lyrata, por exemplo, têm a seiva leitosa e que pode provocar dermatites e irritações em olhos e mucosas; enquanto o pólen de suas flores, crises de asma e rinite, se for inalado. As folhas, os frutos e as raízes de algumas figueiras também podem ser nocivos se ingeridos por animais ou pessoas sensíveis.

8. Samambaia

Muito popular no Brasil, essa planta —e toda sua espécie— é venenosa para animais e até mesmo humanos, se ingerida. Causa intoxicação que pode ser aguda ou crônica em gatos, principalmente com distúrbios gastrointestinais, mesmo em pequenas quantidades ou em brotos. Portanto, mantenha essa planta no alto e fique de olho para que os pets não a comam.

9. Dracena

Muito popular por sua resistência e beleza ornamental tem a desvantagem de ser tóxica para alguns animais, como cães e gatos, se eles ingerirem suas folhas. Os sintomas podem incluir vômito, diarreia, salivação excessiva, perda de apetite e depressão. Se você tem animais de estimação, melhor manter a dracena fora do seu alcance ou escolher outra planta mais segura. Para humanos, a espécie não costuma causar problemas, a menos que se tenha alergia a ela.

10. Hera

Trepadeira usada para cobrir muros, ela contém substâncias tóxicas como urushiol, ?-hederin e falcarinol, que podem causar irritação de pele e garganta, dor de cabeça, vômitos, diarreia e até choque e parada respiratória. A hera Toxicodendron ainda é capaz de causar feridas e bolhas na pele, que podem durar de 2 a 3 semanas. Porém, por ter um gosto muito amargo, desencoraja seu consumo. Em caso de exposição, lave bem a área com água corrente e sabão.

11. Espada-de-são-Jorge

Colocada próxima às portas e halls de entrada por ser considerada um amuleto de proteção, essa planta esconde alguns malefícios do ponto de vista biológico. Por ser tóxica pode causar irritação na pele e em mucosas, náuseas, vômitos e diarreia se ingerida. Assim, mantenha essa planta sob supervisão constante e não a utilize para fins medicinais caseiros.

Outras plantas que podem ser prejudiciais à saúde são: lírio, jiboia, caladio (também chamado de tinhorão ou coração-de-jesus), espirradeira (também conhecida por oleandro), dedal-de-dama, cicuta, beladona, castanheiro-do-diabo, manacá, mancenilheira, filodendro e mamona.

Fontes: Fabiano de Abreu Agrela, doutor em neurociências; Patrícia Santiago, médica pela UEA (Universidade Estadual do Amazonas) com pós-graduação em nutrologia pela Abran (Associação de Nutrologia); e Roberto Neves, dermatologista e professor de dermatologia da Afya Educação Médica, de Fortaleza.