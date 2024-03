Com operação-padrão, BC divulgará Focus na terça-feira e fluxo cambial na quinta-feira

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central divulgará novamente com atraso o Relatório de Mercado Focus. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira, 12, no horário normal das 8h30 (de Brasília).

O órgão também divulgará com atraso os dados do fluxo cambial, que serão publicados às 14h30 de quinta-feira, 14, e não na quarta-feira, como seria usual.

No início de fevereiro, os funcionários do Banco Central rejeitaram a contraproposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, na Mesa Específica de Negociação da categoria. O governo ofereceu um reajuste salarial de 13%, parcelado para 2025 e 2026.

A proposta não contemplou outras reivindicações dos servidores, como a criação de um bônus de produtividade, a exigência de nível superior para o cargo de Técnico, a mudança do nome do cargo de Analista para Auditor.

Além de intensificar a entrega de cargos comissionados, os sindicatos dos funcionários do BC pararam completamente por 48 horas em fevereiro.