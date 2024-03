Cinco pessoas morrem em Gaza após lançamento aéreo de ajuda humanitária

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza, afirmou, nesta sexta-feira (8), o chefe da enfermaria do principal hospital do território palestino.

Os feridos foram levados para o hospital Al Shifa, em Gaza, informou à AFP o responsável pelo setor de emergência da unidade, Mohamed el Sheikh.

Sheikh especificou que o acidente ocorreu no campo de refugiados de Al Shati, a oeste da Cidade de Gaza, perto da costa.

"Quando os aviões começaram a lançar a carga, eu e meu irmão nos dirigimos para a área com a esperança de recuperar um saco de farinha", contou Mohamed al Goul, de 50 anos, morador desse campo.

"Mas o paraquedas não se abriu e a carga caiu como um foguete sobre o teto de uma das casas", disse.

O homem afirmou que depois viu um grupo de pessoas carregando três corpos e que entre aqueles que se reuniram para tentar buscar ajuda, vários ficaram feridos.

Os Estados Unidos e outros países, como Jordânia e França, estão realizando lançamentos aéreos de ajuda alimentar em Gaza, território palestino governado pelo movimento islamista Hamas, que enfrenta uma grave crise humanitária e cuja população está à beira da fome devido à guerra, segundo a ONU.

O conflito entre Israel e o Hamas em Gaza eclodiu depois que combatentes do movimento atacaram o sul de Israel em 7 de outubro e mataram cerca de 1.160 pessoas, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

No território palestino, onde vivem 2,4 milhões de pessoas, a operação militar israelense causou a morte de 30.878, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Israel mantém a Faixa de Gaza sob cerco total desde 9 de outubro e permite apenas a entrada limitada de ajuda humanitária.

